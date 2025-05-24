Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Галина, а кто у вас государство забрал, вы это про Украину? Тогда этот вопрос задавайте ЗеленскомуЗаберут даже личн...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Ну кто бы сомневался, что это написал хохол, как вы легко прокалываетесь на оформлении аккаунта...Предсмертная запи...
  • Галина Кузьменкова
    Если б ещё и государство вернули......Заберут даже личн...

Хутор высокой культуры, релоканты и прочее мывсёврёти

Хутор высокой культуры, релоканты и прочее мывсёврёти

Самый патриотычный украинский канал «Труха» постит рекламу быдло-контента, где пьяные и обдолбаные рагули рыгают, блюют, нюхают недельные носки, дерутся, трахают на камеру резиновых кукол, падают мордами в грязь и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх