К следующему году Китай станет основным поставщиком электромобилей с подде...

К следующему году Китай станет основным поставщиком электромобилей с поддержкой сверхбыстрой зарядкиТехнологии быстрой зарядки электромобилей разрабатываются не только крупными автопроизводителями, но и стартапами разных мастей, не говоря уже о китайских поставщиках тяговых батарей.
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