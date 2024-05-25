К следующему году Китай станет основным поставщиком электромобилей с подде...

К следующему году Китай станет основным поставщиком электромобилей с поддержкой сверхбыстрой зарядкиТехнологии быстрой зарядки электромобилей разрабатываются не только крупными автопроизводителями, но и стартапами разных мастей, не говоря уже о китайских поставщиках тяговых батарей.