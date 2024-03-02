Не годы, а секунды: в Новосибирске приблизили создание отечественного квантового компьютера.

7 апреля 2022 Инженеры лаборатории квантовой криогенной электроники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали опытную партию первых отечественных криогенных СВЧ-усилителей.
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