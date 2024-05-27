Тысячи человек оказались погребены под землей из-за схода оползня

Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями Папуа – Новой Гвинеи сообщил, что оползень, сошедший в пятницу в отдаленной деревне на севере страны, унес жизни более 2000 человек, и официально обратился за международной помощью.
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