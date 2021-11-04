А где же был "Газпром"? Молдова вместе с Санду укрепляет энергетику при поддержке ЕС и США и благодарит их за выход из кризиса

Политика как она естьПолитикаА где же был "Газпром"? Молдова вместе с Санду укрепляет энергетику при поддержке ЕС и США и благодарит их за выход из кризиса Иллюстрация в свободном доступе Чудны дела твои, Господи! Думал, что Владимир Зеленский один такой в своей ипoстaси.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил АбросимовНичего удивительного в этом нет. Молдаване это по сути крепостные США. Вот санду и благодарит хозяина за то, что разрешил подписать контракт. А ведь мог и не разрешить. Они себе не принадлежат, что прикажут американы, то и делают. Прикажут замёрзнуть всем - замёрзнут. Вот и благодарят барина, что пощадил. Разрешил ещё пожить.Валерий ФедосеевРоссия веками обжигается на одном и том же. За свою доброту и безкорысную помощь, вместо благодарности получает врагов. ( Вывод - неделай добра не получишь зла).lev Brohin"Хотели как лучше, а вышло, как всегда."АРандрей родыгинВсем типа самостоятельным "государствам" газ продавать по мировым ценам. И пусть попробуют тявкнуть. Благодарность пусть выражают своим заокеанским хозяевам, но за дополнительную плату. За газ, ессно))))Ваша СветлостьПока наше начальство жует сопли на Донбассе, даже вшивая Сайя Манду может проявлять хамство и неуважение. Нельзя быть вечно добренькими, давно надо показать всем этим малдаванцам, щеневмерликам и прочим грызунцам, что за всё этим недостранам придётся платить!VVVan VanКлассический пример современности ))) Не плюй в колодец это было когда то давно, сейчас колодцев нету.maria schneiderИ даже так можно!?Александр ВолковНадо потребовать выплату долга за газ, заграница им поможет подержит табуретку!Комментировать
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