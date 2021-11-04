Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    А им надо полностью 100%Про цветные револ...
  • Юра Юра
    Ого! Круто! Я Вам рекомендую открыть отдельную тему, посвященную преступлениям власти. Тогда все, кому это интересно,...Эскорт-модель Рит...
  • Andrew Matseevsky
    Депутат- браконьер. Тоже мне событие. Мы вообще живем по понятиям, а не по законам. Мне вообще коммунисты не нравятся...Политолог Обухов:...

А где же был "Газпром"? Молдова вместе с Санду укрепляет энергетику при поддержке ЕС и США и благодарит их за выход из кризиса

А где же был "Газпром"? Молдова вместе с Санду укрепляет энергетику при поддержке ЕС и США и благодарит их за выход из кризиса

Иллюстрация в свободном доступе Чудны дела твои, Господи! Думал, что Владимир Зеленский один такой в своей ипoстaси.

Вернуться к статье
Обсудить
Михаил Абросимов
Ничего удивительного в этом нет. Молдаване это по сути крепостные США. Вот санду и благодарит хозяина за то, что разрешил подписать контракт. А ведь мог и не разрешить. Они себе не принадлежат, что прикажут американы, то и делают. Прикажут замёрзнуть всем - замёрзнут. Вот и благодарят барина, что пощадил. Разрешил ещё пожить.
Валерий Федосеев
Россия веками обжигается на одном и том же. За свою доброту и безкорысную помощь, вместо благодарности получает врагов. ( Вывод - неделай добра не получишь зла).
lev Brohin
"Хотели как лучше, а вышло, как всегда."
андрей родыгин
Всем типа самостоятельным "государствам" газ продавать по мировым ценам. И пусть попробуют тявкнуть. Благодарность пусть выражают своим заокеанским хозяевам, но за дополнительную плату. За газ, ессно))))
Ваша Светлость
Пока наше начальство жует сопли на Донбассе, даже вшивая Сайя Манду может проявлять хамство и неуважение. Нельзя быть вечно добренькими, давно надо показать всем этим малдаванцам, щеневмерликам и прочим грызунцам, что за всё этим недостранам придётся платить!
Van Van
Классический пример современности ))) Не плюй в колодец это было когда то давно, сейчас колодцев нету.
maria schneider
И даже так можно!?
Александр Волков
Надо потребовать выплату долга за газ, заграница им поможет подержит табуретку!

Картина дня

наверх