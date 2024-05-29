В Сочи заключена самая крупная арендная сделка на рынке недвижимости РФ

В Сочи заключена самая крупная арендная сделка на рынке недвижимости России. На новогодние праздники 2025 года на курорте забронирован пентхаус за 33 млн рублей, рассказали «Известиям» аналитики консалтинговой компании NF Group 30 мая.
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