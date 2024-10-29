7 популярных подержанных автомобилей, способных похвастаться устойчивостью к ржавчине

Коррозия кузова - бич любой машины и страх всякого автомобилиста. А потому нет ничего удивительного в том, что абсолютно каждый хозяин глубоко заинтересован в том, чтобы выбранная им «ласточка» служила верой и правдой на протяжении многих лет и сотен тысяч километров пробега.