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Как сложилась судьба победительниц шоу “Холостяк”?

Как сложилась судьба победительниц шоу “Холостяк”?

Однажды они покорили одинокие сердца “холостяков”. Однако после проекта о девушках забыли. Как сейчас живут и чем занимаются победительницы всех сезонов шоу “Холостяк”? Олеся Ермакова 1 сезон Олеся стала финалисткой первого сезона “Холостяка”.

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