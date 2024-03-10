Полиция задержала челябинца, сломавшего нос сотруднице бара

В Челябинске задержали южноуральца, сломавшего нос сотруднице ночного клуба. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали 37-летнего челябинца, ударившего женщину в одном из ночных заведений Челябинска.