Белоруссия наносит ответный удар. Минск ответил на закрытие Вильнюсом двух КПП

Правительство Республики Беларусь ввело запрет на ввоз через границу с Литвой ряда товаров.В ответ на закрытие Вильнюсом двух пограничных КПП на белорусско-литовской границе, правительство Республики Беларусь объявило о введении запрета на импорт из Литвы целого перечня товаров.
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