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DM: Харрис сделала вид, что звонит своему избирателю, но допустила оплошность

DM: Харрис сделала вид, что звонит своему избирателю, но допустила оплошность

Кандидат в президенты США Камала Харрис притворилась, что разговаривает по телефону с избирателем, а затем показала экран смартфона своим сторонникам в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне, где вместо вызова была включена камера.

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