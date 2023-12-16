Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    На 100 %, согласен с Лукашенко и с Гурулёвым! Очень хороший пример ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед страной!!!"Валить на месте"...
  • Светлейший
    Валить надо, но надо и хорошенко отработать понаехавших хахлабешенцев и незаменимых специалистов из чуркестана! Именн..."Валить на месте"...
  • Леонид Руси
    Валить на глушняк дебилоидов, которые играют в партизан..."Валить на месте"...

"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

Интересная жизнь с Vera Star Фото: romanticcollection.ru Последнее время вокруг Ярослава Дронова, более известного российскому зрителю под псевдонимом SHAMAN, бурлят нешуточные страсти, но к сожалению по большей части они носят скорее негативный характер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав
Да,с голубками мне тут делать нечего!Хорошо когда вы кучкой своей!
Ответить
1 час.
Анфиса Иванова
А чем вам Майданов не нравится?! Хороший певец, патриотичный человек, да- депутат , и что в этом плохого?!  Хотя я все же считаю, что каждый ( по давно известной русской истине) должен заниматься СВОИМ делом - певцы петь, политики заниматься политикой, киноартисты ..кино режиссеры постановкой фильмов... ... И не надо спекулировать своей известностью ( или поддаваться привлечению)  в таком очень важном деле как быть доверенными лицами Президента РФ,ровным счетом не имея политического, и даже какого-то общественного опыта работы !  ( ну  Михалковым все давно известно...) Неужели кто-то верит в то, что из-за их  громких имен в компании представителей  от лица Президента  России ( где они сами ровным счетом ничего не решают) или любого кандидата в любые избирательные структуры, парод , вроде как не имея своего мнения ,ухватившись за &quot; известное лицо&quot; как за соломинку-подсказку, помчится голосовать за то лицо, кого они представляют для избрания!  Чепуха.  А вот к лицам, занимающим давно авторитетную политико - экспертную нишу, я, конечно же прислушивалась бы.  Шаман прекрасно поет! Вот и пусть радует нас на своем и нашем любимом поприще!!!!!!!!!!!!!!  Не надо ему тратить время на политику....для этого найдутся политики.
Ответить
1 час.
А
Александр
просто эти выкидыши фабрики пугалкиных от зависти блеют!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх