"Травля, концерт в Киеве, стычка с охраной Матвиенко": Певец Шаман вновь оказался в центре скандала

Анфиса Иванова

А чем вам Майданов не нравится?! Хороший певец, патриотичный человек, да- депутат , и что в этом плохого?! Хотя я все же считаю, что каждый ( по давно известной русской истине) должен заниматься СВОИМ делом - певцы петь, политики заниматься политикой, киноартисты ..кино режиссеры постановкой фильмов... ... И не надо спекулировать своей известностью ( или поддаваться привлечению) в таком очень важном деле как быть доверенными лицами Президента РФ,ровным счетом не имея политического, и даже какого-то общественного опыта работы ! ( ну Михалковым все давно известно...) Неужели кто-то верит в то, что из-за их громких имен в компании представителей от лица Президента России ( где они сами ровным счетом ничего не решают) или любого кандидата в любые избирательные структуры, парод , вроде как не имея своего мнения ,ухватившись за " известное лицо" как за соломинку-подсказку, помчится голосовать за то лицо, кого они представляют для избрания! Чепуха. А вот к лицам, занимающим давно авторитетную политико - экспертную нишу, я, конечно же прислушивалась бы. Шаман прекрасно поет! Вот и пусть радует нас на своем и нашем любимом поприще!!!!!!!!!!!!!! Не надо ему тратить время на политику....для этого найдутся политики.