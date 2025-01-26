Трамп рассказал о восторге властей Мексики из-за переименования залива

Идея переименовать Мексиканский залив в залив Америки якобы привела в восторг руководство Мексики. Такое утверждение сделал 25 января президент США Дональд Трамп, выступая в Лас-Вегасе в американском штате Невада, передает CNN.
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