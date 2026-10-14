Арбитражный суд назначил повторную экспертизу по делу о строительстве станции метро «Спортивная», обнаружив в заключении «Сибирского центра исследований, консультаций и экспертиз» противоречие: затраты на работы, выполненные компанией «Аквитехнолоджи» после расторжения контракта со «Спецтрансстроем», были полностью отнесены к деятельности первого генподрядчика.
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