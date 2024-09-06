На завод «Элсиб» съехалась команда по ликвидации ЧС: фото с места события

На газораспределительной станции разорвало газопровод и частично обрушились строительные конструкций, а на компрессорной станции полное задымление помещения, оператор оказался в ловушке, – такую легенду озвучили спасателям во время учений.
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