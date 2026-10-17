Певец Андрей Губин высказался о заявлениях своей коллеги по цеху — заслуженной артистки России Кати Лель — о контактах с инопланетянами.
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КАТЕ ЛЕЛЬ Катя, фамилия, конечно у Вас хорошая и с большим смыслом, и располагает к фантазированию. Можно с Вами согласиться, что у каждой женщины матка своя, но невозможно принять идею, что у каждого правда своя. Правда одна, а Вы - в больших заблуждениях.