Андронов об Италии в стыках: «Продолжайте рассказывать «ну кем нам играть с Хорватией»... Теперь наши шансы 10/90»

Комментатор Алексей Андронов высказался о том, что сборная Италии не смогла получить прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре и сыграет в стыковых матчах.

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