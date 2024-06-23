Развожаев: число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх

Количество погибших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх. «Количество погибших выросло до трёх человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого», — написал глава города Михаил Развожаев в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии