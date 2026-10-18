www.globallookpress.com/Danita Delimont Stock Photograph Если текущие тенденции сохранятся, то через четверть века антибиотикорезистентность станет главной причиной роста смертности на планете, обогнав даже раковые заболевания.
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