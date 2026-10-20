Биньямин Нетаньяху вновь позвонил Дональду Трампу и попросил его втянуть США в очередную войну с Ираном.
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США всегда мечтали разобраться с Ираном, ни кто их, ни куда - не втягивал. Ну не получилось и в этот раз... так бывает. Всё было спланировано и сделано много удачных ходов со своим протеже в регионе. Израиль без США, впрочем как и ещё много государств по миру... ни-кто и звать их ни-как. - Все они, нужны США - для продвижения своих интересов.
На сей раз Доня поумнел! Достаточно было одного раза!
Глупо ждать чего-то иного от главаря гнойника Ближнего Востока, унитаза человечества. В своё время втянули в войну Гитлера, теперь тянут Доню Трампа.
США идут на поводу у Израиля.