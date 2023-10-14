Некоторые квартиры в Москве подорожали сильнее других

Сильнее всего в течение года в старой Москве на первичном рынке дорожали «евродвушки». Их стоимость увеличилась примерно на 1,5 миллиона рублей, или на 13,5%, сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».
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