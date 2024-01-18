Каждый четвёртый россиянин хочет сменить работу

Респонденты хотят от работы самореализации и саморазвития. Каждый четвёртый житель России хочет поменять свою нынешнюю работу, Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter, проведённого в преддверии VIII Санкт-Петербургского Международного Форума труда, сообщает пресс-служба Комитета по труду и занятости населения.