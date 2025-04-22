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Леди Гага поразила жениха Полански необычным нарядом на свидании

Леди Гага поразила жениха Полански необычным нарядом на свидании

Леди Гага пришла на свидание с женихом в экстремально коротких шортах После своего запоминающегося перформанса на фестивале Coachella в 2025 году, известная поп-исполнительница разделила изысканный ужин со своим возлюбленным Майклом Полански.

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