Русский мост закрыт из-за сильного ветра во Владивостоке

Во Владивостоке 22 января закрыли проезд по мосту на остров Русский. Проезд через мост на острове Русский во Владивостоке временно закрыт для грузовых автомобилей и автобусов из-за сильного ветра, говорится в сообщении дочерней компании «Росавтодора», поступившей в РИА Новости.
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