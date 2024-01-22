Русский мост закрыт из-за сильного ветра во Владивостоке

Во Владивостоке 22 января закрыли проезд по мосту на остров Русский. Проезд через мост на острове Русский во Владивостоке временно закрыт для грузовых автомобилей и автобусов из-за сильного ветра, говорится в сообщении дочерней компании «Росавтодора», поступившей в РИА Новости.