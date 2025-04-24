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В Ноябрьск съехались дефектологи и логопеды со всего Ямала

В Ноябрьск съехались дефектологи и логопеды со всего Ямала

Обучающий семинар организовали в третьей школе. Участие в нём приняли около сотни человек. Занятия провели эксперты из Московского института коррекционной педагогики, у которых накоплен большой опыт работы с особенными детьми.

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