В Ноябрьск съехались дефектологи и логопеды со всего Ямала

Обучающий семинар организовали в третьей школе. Участие в нём приняли около сотни человек. Занятия провели эксперты из Московского института коррекционной педагогики, у которых накоплен большой опыт работы с особенными детьми.
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