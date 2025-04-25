Администрация Северодвинска: «Уберите автохлам!»

Посмотрите на фото. Возможно, это ваши машины.Комиссия, которая занимается выявлением брошенных транспортных средств, разместила уведомления для собственников автомобилей:— Lada (рядом с домом № 34 на проспекте Труда);— Lada (рядом с домом № 7 на улице Героев Североморцев).