Администрация Северодвинска: «Уберите автохлам!»

Посмотрите на фото. Возможно, это ваши машины.Комиссия, которая занимается выявлением брошенных транспортных средств, разместила уведомления для собственников автомобилей:— Lada (рядом с домом № 34 на проспекте Труда);— Lada (рядом с домом № 7 на улице Героев Североморцев).
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