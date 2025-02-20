Конфликт звезды «Закрытой школы» с бывшим мужем не утихает. На днях Агата Муцениеце опубликовала влог, в котором рассказала о случайной встрече с 12-летним сыном Тимофеем — мальчик с августа, напомним, живет с отцом Павлом Прилучным.