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Мода и Шоу-бизнес

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Агата Муцениеце показала, как Петр Дранга проводит время с ее дочерью — Павел Прилучный будет в ярости

Агата Муцениеце показала, как Петр Дранга проводит время с ее дочерью — Павел Прилучный будет в ярости

Конфликт звезды «Закрытой школы» с бывшим мужем не утихает. На днях Агата Муцениеце опубликовала влог, в котором рассказала о случайной встрече с 12-летним сыном Тимофеем — мальчик с августа, напомним, живет с отцом Павлом Прилучным.

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