Тамбовчане хранят в банках более 200 млрд рублей

В Тамбовской области к концу года ускорился приток денежных средств населения в банки. Аналитики Банка России в своем докладе о региональной экономике отмечают, что этому способствовало повышение ставок по рублевым вкладам.
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