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«Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 5 очков. Команда Артеты лидирует в АПЛ

«Арсенал» увеличил отрыв от «Ман Сити» до 5 очков. Команда Артеты лидирует в АПЛ

«Арсенал» закрепился на первом месте в АПЛ. Случилось это по итогам 16-го тура чемпионата. «Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду» (1:2), а «Арсенал» победил «Вулверхэмптон» (2:0).

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