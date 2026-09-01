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Царьград

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17-летний мигрант убил женщину — капитана Армии России, мать двоих детей

17-летний мигрант убил женщину — капитана Армии России, мать двоих детей

Что известно о трагедии к этому часу. В Москве 17-летний уроженец Таджикистана зарезал 46-летнюю военнослужащую Викторию.

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