В этом году страна отмечает два юбилея: сорокалетие начала горбачёвских преобразований и шестидесятилетие старта косыгинской реформы.
Тернистый путь к рынку - почему опыт Косыгина не помог Горбачеву преобразовать экономику
Комментарии
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Анна Зареченская
И сейчас у нас не все получается. У нас олигархи как грабили страну, так и грабят, коррупция процветает. И все "свои".
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Горбачев НЕ СОБИРАЛСЯ преобразовывать экономику СССР. Он был нацелен ТОЛЬКО НА РАЗВАЛ СССР. Как и учил его учитель АНДРОПОВ - глава КГБ СССР. Предатель и антисовок.
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16 час.
Надежда
Какие преобразования болтуну горби, когда Раисе Максимовне нравилось одеваться по последней моде, иметь бриллиант размером со "Звездой Африки" и красоваться на мировых приемах вместе с мишкой-иудой...
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14 час.
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