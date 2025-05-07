Тернистый путь к рынку - почему опыт Косыгина не помог Горбачеву преобразовать экономику

Анна Зареченская И сейчас у нас не все получается. У нас олигархи как грабили страну, так и грабят, коррупция процветает. И все "свои".

Vladimir Lioubimcev Горбачев НЕ СОБИРАЛСЯ преобразовывать экономику СССР. Он был нацелен ТОЛЬКО НА РАЗВАЛ СССР. Как и учил его учитель АНДРОПОВ - глава КГБ СССР. Предатель и антисовок.