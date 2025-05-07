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Тернистый путь к рынку - почему опыт Косыгина не помог Горбачеву преобразовать экономику

Тернистый путь к рынку - почему опыт Косыгина не помог Горбачеву преобразовать экономику

   В этом году страна отмечает два юбилея: сорокалетие начала горбачёвских преобразований и шестидесятилетие старта косыгинской реформы.

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Комментарии
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Анна Зареченская
И сейчас у нас не все получается. У нас олигархи как грабили страну, так и грабят, коррупция процветает. И все &quot;свои&quot;.
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Горбачев НЕ СОБИРАЛСЯ преобразовывать  экономику СССР. Он был нацелен ТОЛЬКО НА РАЗВАЛ СССР. Как и учил его учитель АНДРОПОВ - глава КГБ СССР. Предатель и антисовок.
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16 час.
Надежда
Какие преобразования болтуну горби, когда Раисе Максимовне нравилось одеваться по последней моде, иметь бриллиант размером со &quot;Звездой Африки&quot; и красоваться на мировых приемах вместе с мишкой-иудой...
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14 час.
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