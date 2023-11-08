Ярмарка регионов Дальнего Востока России открылась на Новом Арбате в Москве

Ярмарки регионов Дальнего Востока (0+) состоялось открытие в Москве, на Новом Арбате. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на мероприятие пришло много людей: желающих отведать дальневосточных деликатесов в Москве всегда немало.