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Самый пушистый конкурс года: кто победил в Неделе толстых сурков

Самый пушистый конкурс года: кто победил в Неделе толстых сурков

Пока внимание общественности было приковано к биржевым сводкам и политическим баталиям, в американских горах разворачивалась своя важная борьба.

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