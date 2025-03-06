Мозг различает боль и зуд на уровне нейронов: новое исследование

Центр познания и социальности (Center for Cognition and Society) Института базовой науки (Institute for Basic Science, IBS) объявил о результатах нового исследования, которое раскрывает механизмы обработки боли и зуда в мозге.
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