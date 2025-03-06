МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Мозг различает боль и зуд на уровне нейронов: новое исследование

Мозг различает боль и зуд на уровне нейронов: новое исследование

Центр познания и социальности (Center for Cognition and Society) Института базовой науки (Institute for Basic Science, IBS) объявил о результатах нового исследования, которое раскрывает механизмы обработки боли и зуда в мозге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх