Муж пошел на повышение и заявил беременной вторым ребенком жене, что помогать теперь не сможет. «Никакого второго ребенка ему тогда!» – решила жена — …Я сразу как-то почувствовала, что дочка в положении, хотя, разумеется, внешне еще не видно ничего было, самое начало, – делится пятидесятивосьмилетняя Анна Анатольевна.
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