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Чубайс вышел сухим из воды: спокойно всё продал – и вывел деньги

Чубайс вышел сухим из воды: спокойно всё продал – и вывел деньги

Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных активов бежавшего из России Анатолия Чубайса (50% пенсии или иных доходов), но отказался удовлетворить ходатайство защиты о полной отмене ограничительных мер в рамках иска «Роснано» против своего бывшего руководителя на 5,6 млрд руб.

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Комментарии
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Лев Добрый
Плевать ОН хотел на всех и вся, ОН сам себе режиссёр!😱👈😜
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15 час.
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