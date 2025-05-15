Чубайс вышел сухим из воды: спокойно всё продал – и вывел деньги

Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных активов бежавшего из России Анатолия Чубайса (50% пенсии или иных доходов), но отказался удовлетворить ходатайство защиты о полной отмене ограничительных мер в рамках иска «Роснано» против своего бывшего руководителя на 5,6 млрд руб.