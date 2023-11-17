Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.