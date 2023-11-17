Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Судя по всему цены в России определяются не по затратам , а по понятиям.Цены на хлеб прод...
  • Валентин Воробьев
    Да ещё кешбэк... тьфу!Матвиенко призвал...
  • svobodaalex
    расстрел по закону военного времениАзербайджан выдал...

Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России

Песков рассказал, на кого должен быть похож следующий президент России

Он подчеркнул, что сам Путин пока еще не сообщал о своем намерении идти на следующий срок Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий глава государства может быть другим, но он должен быть таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх