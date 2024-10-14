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Рубрика, "мои любимые армяне"

Рубрика, "мои любимые армяне"

Армения планирует построить у себя несколько баз НАТО, — сообщают азербайджанские СМИ. Утверждается, что между Северным альянсом и правительством Никола Пашиняна был достигнут ряд договорённостей: ▪️В Армении готовы к строительству авиабаз НАТО и размещению сил ПВО альянса.

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