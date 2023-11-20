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"Принудительное искусственное осеменение женщин": борьба за демографию дошла до психоза

"Принудительное искусственное осеменение женщин": борьба за демографию дошла до психоза

Уходящую неделю можно охарактеризовать по-разному. Каждому запомнилось в ней что-то свое. Но многим, безусловно, запомнилась то, как государственные и ученые мужи и жены и прочие уважаемые, авторитетные граждане переживали за нашу демографическую ситуацию.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Идеалогия нужна прежде всего.
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1 час.
Владислав Владислав
А церковь прямо просвещение распространяла ? Зачем чепуху пишите ? Церковь и государство должны быть разделены. Об этом и в библии написано, почитайте внимательно.
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1 час.
Владислав Владислав
По-моему у многих мужчин в России наоборот ЧСВ зашкаливает ...
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1 час.

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