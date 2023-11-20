"Принудительное искусственное осеменение женщин": борьба за демографию дошла до психоза

Уходящую неделю можно охарактеризовать по-разному. Каждому запомнилось в ней что-то свое. Но многим, безусловно, запомнилась то, как государственные и ученые мужи и жены и прочие уважаемые, авторитетные граждане переживали за нашу демографическую ситуацию.
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