В Британии на продажу выставили паб с «призраком» и черной собакой

В графстве Кент в Великобритании на продажу выставили паб The George Inn, который, по утверждению местных жителей, может быть населен призраками.
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