Зачем в Советском Союзе детям давали рыбий жир и почему потом перестали

Рыбий жир употреблялся людьми в пищу с давних времен. Одним из первых письменных упоминаний об использовании рыбьего жира на отечественных просторах можно считать записки арабского путешественника Ибн-Фадлан от X века.
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