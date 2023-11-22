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Карлос Сайнс: «Нужно найти решение проблемы – сделать машину безопасности немного быстрее»

Пилот «Феррари» высказался о том, что современные автомобили безопасности в «Ф-1» развивают недостаточно высокую скорость, что порой приводит к возникновению опасных ситуаций.

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