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Царьград

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ФСБ задержала жителя Севастополя за попытку поставок оружия Украине

ФСБ задержала жителя Севастополя за попытку поставок оружия Украине

В Подмосковье сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 47-летнего жителя Севастополя. Он подозревается в попытке организовать нелегальные поставки оружия и военной техники из России на Украину транзитом через другие государства.

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