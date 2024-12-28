Тренер "Вашингтона" Карбери не исключил, что Овечкин сыграет в ближайшем матче

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери не исключил, что форвард клуба Александр Овечкин сыграет в ближайшем матче регулярного чемпионата против "Торонто", передает пресс-служба НХЛ.
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