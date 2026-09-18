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Шторы вместо дверей для гардеробной — стильный тренд или непрактичная экономия

Шторы вместо дверей для гардеробной — стильный тренд или непрактичная экономия

Гардеробная — это не просто место для хранения одежды, а отдельная зона комфорта и порядка в доме. Один из главных вопросов при её обустройстве — как закрыть вход так, чтобы было удобно, стильно и практично.

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