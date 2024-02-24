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Как живут и чем занимаются дети Стива Джобса — человека, который изменил мир

Как живут и чем занимаются дети Стива Джобса — человека, который изменил мир

Сегодня день рождения предпринимателя, изобретателя, сооснователя компаний Apple и Pixar и популяризатора черной водолазки фото: Tim Mosenfelder/Getty Images24 февраля 2024 года Стиву Джобсу исполнилось бы всего 69 лет.

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