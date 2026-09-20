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Татар-информ

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«Людям небезразлично, что происходит»: как голосуют в городах Татарстана

«Людям небезразлично, что происходит»: как голосуют в городах Татарстана

На пресс-конференции в Едином информационном центре мэры трех крупных городов Татарстана – Наиль Магдеев, Радмир Беляев и Дамир Фаттахов рассказали о высокой активности жителей, семейном голосовании и участии молодежи, а также о том, чем нынешняя избирательная кампания отличается в их муниципалитетах.

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