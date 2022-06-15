Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки различных отраслей промышленности в России.
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки различных отраслей промышленности в России.
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