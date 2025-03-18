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«Президент Путин предупреждал, но не послушали»: Вот и конец, ВС РФ разнесли в Одессе корабли с секретными данными, разворотили полигон с офицерами НАТО: Новости СВО, 18.03.25 г.

«Президент Путин предупреждал, но не послушали»: Вот и конец, ВС РФ разнесли в Одессе корабли с секретными данными, разворотили полигон с офицерами НАТО: Новости СВО, 18.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 18 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 18.

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ИА
Инна Афанасьева
Супер. Бей запад.
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14 час.
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