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Русская весна

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Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что республика по-прежнему серьёзно рассматривает возможность выхода из Совета Европы.

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